Суд продлил арест главы Корпорации развития Новосибирской области Зырянова

В Новосибирске суд продлил срок содержания под стражей гендиректора Корпорации развития Новосибирской области Александра Зырянова.
— Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), — сообщило Управление судебного департамента Новосибирской области.
Таким образом, Дзержинский районный суд поддержал ходатайство обвинения, продлив арест Зырянова до 2 декабря.
Напомним, что в июле против него возбудили второе уголовное дело. Оно так же связано с получением взятки.
Как уточнил источник КП-Новосибирск, Александр Зырянов получил взятку в размере 3 миллионов от подрядной организации за проведение строительно-монтажных работ с УК «Промышленно-логистический парк», которую контролирует Корпорация развития Новосибирской области. Сумма контракта составила18,5 миллионов.
Первое уголовное дело в отношении Зырянова возбудили в начале июня. По версии следствия, в начале 2024 года он и руководитель «Промышленно-логистического парка» Александр Гоманов получили от двух предпринимателей услуги на сумму более 9,5 миллионов. 4 июня гендиректора Корпорации развития арестовали и отправили в СИЗО.