Суд продлил арест главы Корпорации развития Новосибирской области Зырянова

Первое уголовное дело в отношении Зырянова возбудили в начале июня. По версии следствия, в начале 2024 года он и руководитель «Промышленно-логистического парка» Александр Гоманов получили от двух предпринимателей услуги на сумму более 9,5 миллионов. 4 июня гендиректора Корпорации развития арестовали и отправили в СИЗО.