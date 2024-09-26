В Волгограде по вине пьяной матери в пожаре погибли дети 2 и 4 лет

Прокуратура Волгограда передала в суд материалы уголовного дела в отношении 33-летней матери, по вине которой в пожаре погибли дети 2 и 4 лет. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Трагедия произошла в августе 2024 года в одной из квартир многоэтажки. Фигурантка была сильно пьяна и уснула, оставив малышей без присмотра.