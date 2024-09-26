Задержанный за поджоги на ж/д выдал подробности о бомбе для взрыва поезда

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Один из задержанных за причастность к поджогам на объектах железнодорожной инфраструктуры и связи заявил, что ему и его сообщникам предложили изготовить бомбу для взрыва поезда, соответствующее видео предоставила ФСБ РФ.
Ранее в четверг ЦОС ФСБ сообщил, что в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях задержаны шесть человек, включая трех подростков, причастных к поджогам на объектах железнодорожного транспорта и связи.
«На нас вышел человек в социальной сети Telegram, предложил устраивать поджоги. Подожгли вышку сотовой связи, потом еще одну, потом еще одну. Он начал кидать инструкции, как сделать взрывчатые вещества, чтобы делать более серьезные проекты: поезда, цистерны, коммерческие поезда», — сказал задержанный.
Еще один преступник признался, что куратор в мессенджере прислал задание, заключавшееся в том, чтобы поджечь самолет или взорвать его. Задержанный также рассказал, как он, взяв два литра бензина в канистре из-под машинного масла, вместе с другим злоумышленником направился к вышке сотовой связи по указанным куратором координатам, при этом его соучастник снимал поджог на видео.