Задержанный за поджоги на ж/д выдал подробности о бомбе для взрыва поезда

Еще один преступник признался, что куратор в мессенджере прислал задание, заключавшееся в том, чтобы поджечь самолет или взорвать его. Задержанный также рассказал, как он, взяв два литра бензина в канистре из-под машинного масла, вместе с другим злоумышленником направился к вышке сотовой связи по указанным куратором координатам, при этом его соучастник снимал поджог на видео.