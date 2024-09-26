С экс-главы НИИТО Михаила Садового требуют взыскать более 1,7 млрд рублей

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2017 году силовики выявили масштабные хищения при закупках оборудования, медпрепаратов и расходных материалов для нужд НИИТО. По версии следствия, в схему закупок была встроена цепочка фирм-посредников, которые были аффилированы с руководством клиники. На каждом из этапов компании накручивали свой процент к цене. С 2009-го по 2017 год таким образом было похищено свыше 1,3 млрд руб. В числе обвиняемых — экс-директор НИИТО Михаил Садовой, экс-заведующая аптекой при клинике Елена Водянкина, а также Эльмира Хафизова и Светлана Тыщенко — учредитель и управляющая в ООО «Бизнес-аналитика» (занималась управлением фирмами-поставщиками НИИТО). Еще один фигурант дела, консультант клиники по стратегическому развитию Сергей Поскочин, тогда скрылся и российское бюро Интерпола объявило его в розыск.