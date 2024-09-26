Казахстан может начать подготовку военных для погранвойск Таджикистана

Астана. 26 сентября. КазТАГ — Казахстан может начать подготовку военных для пограничных войск Таджикистана, передает корреспондент агентства.
«Одобрить прилагаемый проект соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан в области подготовки кадров для пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан», — говорится в проекте постановления правительства.
В пояснительной записке отмечается, что реализация проекта будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных КНБ РК в республиканском бюджете на соответствующие финансовые годы.
Из проекта соглашения следует, что обучение будет проходить на казахском или русском языке. Кандидат должен иметь базовый уровень владения одним из языков.
Также указывается, что в ходе обучения казахстанская сторона обеспечит военнослужащих стипендией, общежитиями, питанием, расходными материалами, медицинским обслуживанием, включая госпитализацию и другим.