В Ростовской области вынесли приговор поджигателю военного комиссариата в Морозовске

Установлено, что 6 ноября 2023 года мужчина изготовил три бутылки с зажигательной смесью и бросил их в стену здания военного комиссариата в Морозовске. Брошенные бутылки попали в стену, отскочили и упали. Две из них разбились и воспламенились, но пожар удалось оперативно ликвидировать.