В Ростовской области вынесли приговор поджигателю военного комиссариата в Морозовске

Установлено, что 6 ноября 2023 года мужчина изготовил три бутылки с зажигательной смесью и бросил их в стену здания военного комиссариата в Морозовске. Брошенные бутылки попали в стену, отскочили и упали. Две из них разбились и воспламенились, но пожар удалось оперативно ликвидировать.
«Иван Свистов вину признал в полном объеме, раскаялся. С учетом сведений о его личности, всех обстоятельств дела Свистову назначено наказание в виде лишения свободы на один год восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в суде.