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В Ростовской области вынесли приговор поджигателю военного комиссариата в Морозовске

Ростовская область, 26 сентября 2024. DON24.RU. Морозовский районный суд вынес обвинительный приговор Ивану Свистову, который пытался поджечь административное здание в Морозовске. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Источник: Don24.ru

Установлено, что 6 ноября 2023 года мужчина изготовил три бутылки с зажигательной смесью и бросил их в стену здания военного комиссариата в Морозовске. Брошенные бутылки попали в стену, отскочили и упали. Две из них разбились и воспламенились, но пожар удалось оперативно ликвидировать.

«Иван Свистов вину признал в полном объеме, раскаялся. С учетом сведений о его личности, всех обстоятельств дела Свистову назначено наказание в виде лишения свободы на один год восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в суде.