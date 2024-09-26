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Почти 4 тыс. компаний с российским участием открылись в Казахстане в 2023 году

Астана. 26 сентября. КазТАГ — Почти 4 тыс. компаний с российским участием открылись в Казахстане в 2023 году, сообщил посол Казахстана в России Даурен Абаев. "Россия — бе…

Источник: КазТАГ

Астана. 26 сентября. КазТАГ — Почти 4 тыс. компаний с российским участием открылись в Казахстане в 2023 году, сообщил посол Казахстана в России Даурен Абаев.

«Россия — безусловный лидер по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане. На сегодняшний день в нашей стране находится свыше 28 тыс. компаний с российским участием. Почти 4 тыс. из них открылись в прошлом году», — сказал Абаев во время бизнес-диалога «Казахстан — вектор возможностей» в Москве.

Абаев отметил, что Казахстан остается привлекательным реципиентом для иностранных инвестиций и безусловным лидером по данному показателю в Центральной Азии.

«В текущем году в Казахстан было привлечено не менее $24−25 млрд», — добавил он.

Диалог организовало посольство Казахстана, туда пригласили российские компании, министерство промышленности РК, палату «Атамекен».