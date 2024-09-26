По подозрению в мошенничестве в Петербурге задержали экс-главу комитета по труду

«В результате этого по заключенному договору на сумму 473 тысячи рублей услуги были оказаны не в полном объеме, а денежные средства в сумме 300 тысяч рублей были переведены сотрудниками подконтрольных организаций на расчетный счет председателя Комитета по труду и занятости населения Чернейко Д. С», — уточнили в пресс-службе.