В Тольятти нашли пропавших подростков с велосипедом

Напомним, 13-летний Глеб Б. и 14-летний Александр Т. ушли из дома на улице Победы в Тольятти вечером 24 сентября. У одного из них был при себе велосипед. Когда мальчики не вернулись домой, родные забили тревогу и обратились за помощью в полицию. К поискам подключились и представители ДПСО «ЛизаАлерт». Где все это время пропадали школьники, пока неизвестно.