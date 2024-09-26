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Стала известна дата похорон погибших от отравления детей в Красноярском крае

Четырех умерших от отравления детей из Красной Сопки похоронят 30 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Умерших от отравления четырех детей из поселка Красная Сопка Красноярского края похоронят 30 сентября. Об этом изданию ТАСС сообщил глава Назаровского района Михаил Ковалев.

— Похороны назначены на понедельник. Мы берем на себя полностью организацию и их оплату, — сказал руководитель местной администрации.

Ранее в районных учреждениях начали собирать деньги на похороны малышей.

— В районной и сельских администрациях, в подведомственных учреждениях объявлен сбор денежных средств. Семье оказывается вся необходимая помощь в организации и проведении похорон, — говорили местные власти.

Напомним, что утром 21 сентября многодетная семья оказалась в реанимации после ужина пельменями и курицей. За три дня, один за другим, умерли все дети: 13-летний мальчик и три девочки (одной из них было шесть лет, другой — одиннадцать и третьей — двенадцать). Родители выжили, их уже выписали из больницы.

Эксперты пока не выяснили, какое вещество стало смертельным и как оно попало в еду. Продукты из магазина и остатки семейного ужина уже прошли исследование, опасных компонентов в них не обнаружили. Безопасной оказалась и вода, которую пили пострадавшие. К расследованию подключились московские специалисты.

На сегодняшний день выдвинуты две основные версии произошедшего: попадание неизвестного токсичного вещества в пищу и отравление парами дихлофоса, так как накануне в доме травили насекомых этим аэрозолем.

26 сентября в региональном Следственном комитете подтвердили, что на выяснение точных причин смерти детей уйдет не меньше месяца.