Стала известна дата похорон погибших от отравления детей в Красноярском крае

Умерших от отравления четырех детей из поселка Красная Сопка Красноярского края похоронят 30 сентября. Об этом изданию ТАСС сообщил глава Назаровского района Михаил Ковалев.
— Похороны назначены на понедельник. Мы берем на себя полностью организацию и их оплату, — сказал руководитель местной администрации.
Ранее в районных учреждениях начали собирать деньги на похороны малышей.
— В районной и сельских администрациях, в подведомственных учреждениях объявлен сбор денежных средств. Семье оказывается вся необходимая помощь в организации и проведении похорон, — говорили местные власти.
Напомним, что утром 21 сентября многодетная семья оказалась в реанимации после ужина пельменями и курицей. За три дня, один за другим, умерли все дети: 13-летний мальчик и три девочки (одной из них было шесть лет, другой — одиннадцать и третьей — двенадцать). Родители выжили, их уже выписали из больницы.
Эксперты пока не выяснили, какое вещество стало смертельным и как оно попало в еду. Продукты из магазина и остатки семейного ужина уже прошли исследование, опасных компонентов в них не обнаружили. Безопасной оказалась и вода, которую пили пострадавшие. К расследованию подключились московские специалисты.
26 сентября в региональном Следственном комитете подтвердили, что на выяснение точных причин смерти детей уйдет не меньше месяца.