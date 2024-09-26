Давку детей при эвакуации из школы № 55 в Волгограде сняли на видео

В Волгограде родители рассказали о давке, которая возникла во время плановой учебной эвакуации учеников в школе № 55 микрорайона Родниковая долина. Тревогу во время занятий там объявили накануне, 25 сентября, сайту volgograd.kp.ru подтвердили в мэрии.
— 25 сентября в МОУ СШ № 55 «Долина знаний» проходила плановая тренировка по действиям в чрезвычайной ситуации — отрабатывалась эвакуация детей и сотрудников из здания на пришкольную территорию. В ходе эвакуации были задействованы все 6 выходов из здания, — прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в департаменте по образованию администрации Волгограда.
Как видно на кадрах снятых школьниками видео, на турникетах КПП уже вне здания школы возникла куча-мала и давка. Дети с криками и визгами пытались преодолеть преграду на их пути. Кто-то оказался на полу. По словам родителей учеников, учителя в этой ситуации растерялись. К пропускной системе тоже есть вопросы.
Чиновники уверяют, что безопасность педагогов и учащихся обеспечили строго по плану эвакуации. Тренировка прошла «в штатном режиме». Давка началась, когда детей стали отпускать по домам — сразу несколькими классами.
— При выходе с пришкольной территории через КПП один из 4-классников запнулся и упал. Сотрудники школы помогли ему подняться, никто из детей не пострадал, дополнительно рядом с КПП был открыт еще один выход, — рассказали в департаменте.
Хотя инцидент и случился после окончания учений, его обещают учесть при проведении будущих эвакуаций в школах Волгограда.