Давку детей при эвакуации из школы № 55 в Волгограде сняли на видео

Как видно на кадрах снятых школьниками видео, на турникетах КПП уже вне здания школы возникла куча-мала и давка. Дети с криками и визгами пытались преодолеть преграду на их пути. Кто-то оказался на полу. По словам родителей учеников, учителя в этой ситуации растерялись. К пропускной системе тоже есть вопросы.