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Пересмотрен приговор в отношении ректора самарского вуза

В Самарском областном суде в апелляционном порядке пересмотрен приговор в отношении ректора ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет» Сергея Машкова. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Источник: Коммерсантъ

В отношении Сергея Машкова ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Следствие установило, что в 2019 году он, работая деканом инженерного факультета вуза, «потребовал от студента через общего знакомого денежное вознаграждение за выставление зачетов и экзаменов» без их фактической сдачи. После этого фигурант дела поручил преподавателям проставить молодому человеку оценки за зачеты, выяснили правоохранители.

В мае 2024 года Кинельский районный суд признал Сергея Машкова виновным и назначил штраф в размере 5 тыс. руб. Ректор СГАУ вину не признал и обратился в суд с апелляционной жалобой, полагая, что он подлежит оправданию. Однако в представлении прокуратуры говорилось о наличии оснований для лишения Сергея Машкова свободы с запретом заниматься деятельностью, связанной с осуществлением административно-хозяйственных, организационно-распорядительных функций и управленческих полномочий в образовательных учреждениях. В итоге суд увеличил штраф до 50 тыс. руб., а в остальной части приговор оставлен без изменения.