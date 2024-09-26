Пересмотрен приговор в отношении ректора самарского вуза

В мае 2024 года Кинельский районный суд признал Сергея Машкова виновным и назначил штраф в размере 5 тыс. руб. Ректор СГАУ вину не признал и обратился в суд с апелляционной жалобой, полагая, что он подлежит оправданию. Однако в представлении прокуратуры говорилось о наличии оснований для лишения Сергея Машкова свободы с запретом заниматься деятельностью, связанной с осуществлением административно-хозяйственных, организационно-распорядительных функций и управленческих полномочий в образовательных учреждениях. В итоге суд увеличил штраф до 50 тыс. руб., а в остальной части приговор оставлен без изменения.