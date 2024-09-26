Брат погибшего на пожаре в Краснодаре Павла Чеши рассказал о его гибели

«Он был жизнерадостным человеком. Бизнес у него пошел в гору, не было проблем. У него дочка маленькая, жена. Души в них не чаял», — рассказал Сергей.
По его словам, роковой ночью у Павла на телефоне сработала сигнализация, пришло оповещение, что горит кафе. Он побежал туда, вбежал в помещение и произошел взрыв. Все произошло на глазах бегущего следом приятеля и попало на видеозапись.
Пожар пытались потушить при помощи огнетушителя, внутри помещения скопился едкий дым. Пеноплекс, которым были отделаны стены, начал выделять ядовитые вещества. По словам Сергея, Павел просто задохнулся.
«За несколько часов до смерти он говорил, что деньги у него появились. Предлагал мне помощь. Знал, что у меня финансовые трудности», — вспоминает его брат.
Напомним, в Краснодаре при пожаре погиб владелец кафе, участник кулинарных шоу на ТВ. О сгоревшем в ночном пожаре кафе на улице Комарова утром 25 сентября сообщили в местных пабликах. Днем в telegram-канале заведения появилась информация о закрытии заведения в связи с гибелью хозяина.