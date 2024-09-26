В Волгограде перекрыли доступ в канализацию после слива ядовитых отходов

В Кировском районе Волгограда закрыли доступ к колодцу после неприятного инцидента. Неизвестные сливали в трубу краску. Следы токсичного вещества нашли на канализационно-насосной станции № 10. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Концессий водоснабжения», сама труба была установлена незаконно на улице Лазоревая № 338Б.
— К колодцу идут несколько труб со стоками. Мы откачали воду и затампонировали этот вывод трубы. Теперь из нее стока не будет, — прокомментировал начальник отдела контроля отпуска водных ресурсов Андрей Павлов.
Остальные трубы функционируют в прежнем режиме. Добавим, что о нарушении заявили в полицию. Тому, кто сливал в трубу краску, грозит наказание, ведь он нарушил закон об отходах. Волгоградцам напоминают, что подобные вещества могут стать причиной серьезных ЧП.