В Волгограде перекрыли доступ в канализацию после слива ядовитых отходов

Остальные трубы функционируют в прежнем режиме. Добавим, что о нарушении заявили в полицию. Тому, кто сливал в трубу краску, грозит наказание, ведь он нарушил закон об отходах. Волгоградцам напоминают, что подобные вещества могут стать причиной серьезных ЧП.