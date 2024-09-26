Тело пенсионерки в темно-вишневом платке нашли в реке

Тело 87-летней пенсионерки, которая пропала 21 сентября в селе Верх-Ирмень, нашли в реке Ирмень. Следователи ведут проверку.
— Ордынским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения 24 сентября 2024 года в акватории реки Ирмень в Ордынском районе тела пожилой женщины. Следователи провели осмотр места происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщили КП-Новосибирск в Следственном управлении Следственного комитета России по Новосибирской области.
Ранее стало известно, что в селе Бажинск Маслянинского района ищут 40-летнюю женщину. Она пропала 22 сентября. По информации волонтеров «ЛизаАлерт», женщина одета в зеленый камуфляжный костюм, черную кофту и голубые полусапожки. Всех, кто знает что-либо о ее местонахождении, просят звонить по телефонам