Тело пенсионерки в темно-вишневом платке нашли в реке

Ранее стало известно, что в селе Бажинск Маслянинского района ищут 40-летнюю женщину. Она пропала 22 сентября. По информации волонтеров «ЛизаАлерт», женщина одета в зеленый камуфляжный костюм, черную кофту и голубые полусапожки. Всех, кто знает что-либо о ее местонахождении, просят звонить по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112.