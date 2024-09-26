Двухлетний ребёнок выпал из окна многоэтажки в Атырау

Инцидент произошёл в ЖК «Модерн Сити».
В областной детской больнице сообщили, что у пациента диагностированы множественные переломы, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб лёгких.
Ребёнок находится в реанимации.
Двухлетний малыш выпал из окна пятого этажа в одном из ЖК в Атырау. Ребёнка госпитализировали, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл в ЖК «Модерн Сити».
В областной детской больнице сообщили, что у пациента диагностированы множественные переломы, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб лёгких.
Ребёнок находится в реанимации.