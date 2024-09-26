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Двухлетний ребёнок выпал из окна многоэтажки в Атырау

Двухлетний малыш выпал из окна пятого этажа в одном из ЖК в Атырау. Ребёнка госпитализировали, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

Инцидент произошёл в ЖК «Модерн Сити».

В областной детской больнице сообщили, что у пациента диагностированы множественные переломы, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб лёгких.

Ребёнок находится в реанимации.