Двухэтажный садовый дом выгорел в Ростовской области

В поселке Персиановском Ростовской области вспыхнувший пожар уничтожил двухэтажный садовый дом. Пост об этом сегодня, 26 сентября, опубликовали в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел ночью 24 сентября на улице Калиновой. Хозяева вовремя обнаружили загоревшуюся розетку и покинули дом. Выгорело 50 кв. метров.
— Вызов поступил в 00:23, все потушили в 00:50, — рассказали в МЧС.
Еще одно возгорание из-за короткого замыкания произошло в Сальске. Женщина находилась у соседей, когда узнала о том, что горит кровля ее дома. В этом случае пострадавших также не было.
Жителям Дона рекомендуют периодически проверять проводку и следить за состоянием электроприборов. При выходе из дома нужно отключать технику и гаджеты от сети. Также спасатели советуют всем приобрести огнетушитель и пожарный извещатель.