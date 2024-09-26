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ЧП в больнице Евпатории из-за перебоев с электричеством — фейк

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости Крым. В городской больнице Евпатории обеспечено стабильное энергоснабжение, данные о чрезвычайном происшествии из-за сбоев с электричеством — новый фейк. Об этом заявили в минздраве Крыма.

«В социальных сетях распространяется фейковая информация о перебоях с энергоснабжением в Евпаторийской городской больнице. В том числе, мошенники ведут сбор средств», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что электроснабжение в лечебном учреждении стабильное. Кроме того, в больнице есть резервные источники питания.

«Информация о том, что “в больнице произошло ЧП со светом и пострадал ребенок” не соответствует действительности. Медицинская организация работает в штатном режиме», — уточнили в минздраве.

Жителей и гостей Крыма просят доверять только официальным источникам информации.

Ранее в социальных сетях распространяли информацию о якобы закрытии Евпатории для транспорта из-за украинских диверсионных групп. Она тоже оказалась ложной.

медицина