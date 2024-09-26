ЧП в больнице Евпатории из-за перебоев с электричеством — фейк

«В социальных сетях распространяется фейковая информация о перебоях с энергоснабжением в Евпаторийской городской больнице. В том числе, мошенники ведут сбор средств», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что электроснабжение в лечебном учреждении стабильное. Кроме того, в больнице есть резервные источники питания.
«Информация о том, что “в больнице произошло ЧП со светом и пострадал ребенок” не соответствует действительности. Медицинская организация работает в штатном режиме», — уточнили в минздраве.
Жителей и гостей Крыма просят доверять только официальным источникам информации.
Ранее в социальных сетях распространяли информацию о якобы закрытии Евпатории для транспорта из-за украинских диверсионных групп. Она тоже оказалась ложной.