Более 107 тыс. пенсионерам обещают выплаты ко Дню пожилых в Астане

Астана. 26 сентября. КазТАГ — В Астане ко Дню пожилых, который пройдет 1 октября, более 107 тыс. пенсионеров получат денежные выплаты в размере Т9230, сообщает корреспондент КазТАГ.
«Единовременными денежными выплатами ко дню пожилых (1 октября) в размере 2,5 МРП, на общую сумму Т989,2 млн, планируется охватить более 107 тыс. пожилых граждан столицы», — сообщили в пресс-службе акима Астаны.
Выплаты пройдут в два этапа: часть выплат будет произведена в конце сентября, а оставшаяся — в первой декаде октября. Эти выплаты получат пенсионеры, которые не получают другие виды соцподдержки, такие как участники боевых действий, инвалиды и многодетные семьи.
Кроме того, для пожилых людей предусмотрены дополнительные льготы. Санитарно-курортное лечение, которое можно пройти один раз в год, прошли почти 3,9 тыс. человек. Около 2 тыс. пенсионеров смогли воспользоваться услугами по зубопротезированию, которые доступны раз в два года. 82 семьи пенсионеров получили помощь в размере Т59 тыс. на приобретение твердого топлива. До Т479 тыс. возместили 71 пенсионеру на проведение и установку газового котла.
В 2023 году пенсионеры Астаны ко Дню пожилых получили выплаты в размере Т8624.