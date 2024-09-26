Более 107 тыс. пенсионерам обещают выплаты ко Дню пожилых в Астане

Кроме того, для пожилых людей предусмотрены дополнительные льготы. Санитарно-курортное лечение, которое можно пройти один раз в год, прошли почти 3,9 тыс. человек. Около 2 тыс. пенсионеров смогли воспользоваться услугами по зубопротезированию, которые доступны раз в два года. 82 семьи пенсионеров получили помощь в размере Т59 тыс. на приобретение твердого топлива. До Т479 тыс. возместили 71 пенсионеру на проведение и установку газового котла.