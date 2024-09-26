Выпавший из окна пятого этажа двухлетний ребенок находится в реанимации в Атырау

«Выпавшему сегодня из окна ребенку два года восемь месяцев. Он был доставлен к нам в 13.00 часов на карете скорой помощи. У него зафиксировано множество переломов, диагностирована закрытая черепно-мозговая травма с гематомой, ушиб легких со скоплением в них крови. Сейчас находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, подключен к аппарату ИВЛ», — сообщил заместитель директора по лечебной части областной детской больницы Ержан Есболаев.