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Выпавший из окна пятого этажа двухлетний ребенок находится в реанимации в Атырау

Атырау. 26 сентября. КазТАГ — Выпавший из окна пятого этажа двухлетний ребенок находится в реанимации в Атырау, сообщает Atyrau Press. "Выпавшему сегодня из окна ребенку …

Атырау. 26 сентября. КазТАГ — Выпавший из окна пятого этажа двухлетний ребенок находится в реанимации в Атырау, сообщает Atyrau Press.

«Выпавшему сегодня из окна ребенку два года восемь месяцев. Он был доставлен к нам в 13.00 часов на карете скорой помощи. У него зафиксировано множество переломов, диагностирована закрытая черепно-мозговая травма с гематомой, ушиб легких со скоплением в них крови. Сейчас находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, подключен к аппарату ИВЛ», — сообщил заместитель директора по лечебной части областной детской больницы Ержан Есболаев.

Как стало известно, инцидент произошел сегодня днем в ЖК «Модерн Сити».