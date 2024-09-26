Появились фото обрушения в спа-отеле в Петергофе, в результате которого пострадали отдыхающие

Судя по кадрам, накануне на отдыхающих в «Гранд Петергоф СПА» на Гофмейстерской улице упал мозаичный потолок. Одна из находившихся в это время в хаммаме рассказала «Фонтанке», что в момент обрушения в парной были пять человек. Сама она, услышав треск, собиралась выходить и успела дойти до двери.
«Фонтанке» известно о четырёх пострадавших, которых осматривали медики. Двое из них от госпитализации отказались, остальных увезли в больницу. По словам собеседницы издания, в отеле предложили пострадавшим вернуть деньги за испорченный отдых.