Головкин назначен председателем Олимпийской комиссии World Boxing

Астана. 26 сентября. КазТАГ — Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана Геннадий Головкин назначен председателем Олимпийской комиссии Международной федерации бокса World Boxing, сообщает пресс-служба НОК РК.
«Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин стал председателем новой Олимпийской комиссии Международной федерации бокса (World Boxing)», — говорится в сообщении.
Сообщается, что в этой должности Головкин сосредоточит работу на взаимодействии с международными спортивными организациями в вопросах обеспечения прозрачности деятельности World Boxing. Также основой его деятельности будет тесное сотрудничество с Международным олимпийским комитетом для сохранения бокса в программе Олимпийских игр и признания World Boxing в МОК.
«Для меня лично, как и для всего Казахстана и спортивного мира, важно сохранить бокс как олимпийский вид спорта, и это станет для меня важнейшим приоритетом работы. Я также намерен тесно сотрудничать с Международным олимпийским комитетом в вопросах приверженности бокса олимпийским ценностям честности, справедливости и прозрачности. Уверен, что мой опыт профессионального спортсмена поможет выстроить системную работу внутри World Boxing, и совместными усилиями мы сможем придать развитию бокса новый импульс, но впереди нам предстоит еще многое сделать», — подчеркнул Головкин.
Президент World Boxing Борис ван дер Ворст отметил, что сотрудничество с Геннадием Головкиным поможет эффективно реализовать поставленные перед организацией цели.
«Как человек, который сделал очень успешную карьеру как в олимпийском, так и в профессиональном боксе, он глубоко понимает, почему сохранение бокса как части Олимпийского движения, так важно для дальнейшего развития этого вида спорта, как любительского, так и профессионального. Я с нетерпением жду возможности тесно сотрудничать с ним в реализации нашей миссии по развитию бокса по обеспечению того, чтобы он оставался олимпийским видом спорта», — прокомментировал Борис ван дер Ворст.