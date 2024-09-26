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Два подростка попали в больницу после массовой драки в Волгоградской области

В городе Михайловке, предположительно 22 сентября, произошел инцидент, в результате которого пострадали парни 16 и 17 лет.

Первыми о ЧП сообщили свидетели происшествия в соцсетях. По словам очевидцев, возле одного из магазинов случилась массовая драка. Участвовали в ней якобы и взрослые мужчины, потасовка попала на записи камер видеонаблюдения.

В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что по факту получения травм несовершеннолетними была организована проверка. По словам правоохранителей, участники драки установлены, конфликт носит исключительно бытовой характер. Оружие в его ходе не применялось. Проводится доследственная проверка.

По данным облздрава, двое несовершеннолетних 16 и 17 лет доставлены в детское хирургическое отделение Михайловской ЦРБ. Состояние подростков уже стабилизировалось, они получают всю необходимую медицинскую помощь. У ребят тяжких травм не диагностировано.