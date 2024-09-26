В Самарской области в движении загорелся пассажирский автобус ПАЗ

В четверг, 26 сентября, в первом часу дня, в Самарской области в движении загорелся пассажирский автобус, и снова ПАЗ. На этот раз возгорание автобуса случилось в городе Похвистнево на улице Революционной.
Сообщение о горящем автобусе поступило в экстренные службы в 12:19. На тушение ПАЗика был направлен дежурный караул из четырёх человек личного состава пожарно-спасательной части № 102 пожарно-спасательного отряда № 35.
Оперативно прибывшие пожарные потушили автобус струёй воды из ствола «Б». Люди, к счастью, не пострадали. Причина возгорания автобуса устанавливается. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области.
В случае возгорания общественного транспорта ГУ МЧС России по Самарской области советует:
— не паниковать;
— сообщить о возгорании водителю и пассажирам;
— вызвать пожарных по номерам 101 или 112;
— так как в любом транспорте имеются материалы, выделяющие при горении ядовитые газы, необходимо покинуть салон быстро, закрывая рот и нос платком или рукавом;
— в случае блокировки дверей использоваться для выхода аварийными люками в крыше и боковые стекла, которые при необходимости выбить обеими ногами либо твердым предметом;
— по мере возможности помочь оставшимся и, в первую очередь, детям и престарелым;
— выбравшись из салона, отойти как можно дальше, так как могут взорваться баки с горючим или произойти замыкание высоковольтной электрической сети.