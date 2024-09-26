Еще три месяца в СИЗО: Обвиняемых в убийстве дочери супругов из Ростова оставили под арестом

На слушаниях супруги обвиняли в убийстве друг друга. Мужчина утверждал, что в тот день ушел из дома и оставил жену с живой и здоровой дочерью. Об исчезновении ребенка он якобы узнал после звонка полицейских. Женщина настаивала на том, что муж задушил младенца, а потом заставил ее вместе с ним скрывать следы убийства.