Еще три месяца в СИЗО: Обвиняемых в убийстве дочери супругов из Ростова оставили под арестом

В Ростове продлили меру пресечения супругам, которых обвиняют в убийстве восьмимесячной дочери. Такое решение Ростовский областной суд вынес после ходатайства прокурора на заседании 26 сентября.
Напомним, подсудимым вменяют статью «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц». ЧП произошло 28 апреля 2023 года в микрорайоне Суворовский. По версии следствия, 33-летний ростовчанин и его 23-летняя жена расправились с общей дочерью и попытались скрыть следы преступления. После этого женщина позвонила в полицию и заявила о похищении малышки. Прибывшие на место сотрудники обнаружили останки ребенка в квартире. Попавших под подозрение супругов задержали, а позже отправили под стражу.
Прокурор пояснила, что мера пресечения в отношении подсудимых истекает 11 октября. В связи с этим он попросил продлить обвиняемым арест на три месяца.
— Суд удовлетворил ходатайство гособвинителя. Супругов оставили под стражей до 10 января 2025 года, — сообщает корреспондент "КП-Ростов-на-Дону из зала суда.
ПРИСЯЖНЫЕ ВЫНЕСЛИ ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ.
Дело в отношении супругов поступило в суд весной 2024 года. Оно рассматривается с участием коллегии присяжных заседателей.
На слушаниях супруги обвиняли в убийстве друг друга. Мужчина утверждал, что в тот день ушел из дома и оставил жену с живой и здоровой дочерью. Об исчезновении ребенка он якобы узнал после звонка полицейских. Женщина настаивала на том, что муж задушил младенца, а потом заставил ее вместе с ним скрывать следы убийства.
11 сентября присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт. При этом все восемь членов коллегии ответили, что подсудимый — отец девочки — заслуживает снисхождения. Пятеро посчитали, что снисхождения достойна и мать ребенка.
Обсуждение последствий вердикта было запланировано на 26 сентября. Заседание перенесли на 2 октября. Когда обвиняемым вынесут приговор, пока неизвестно.