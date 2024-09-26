Расследование преступлений ВСУ и потери противника. Ситуация в Курской области

Всего с начала боевых действий противник потерял более 17 400 человек.
Свыше 8 тыс. жителей были признаны потерпевшими в результате нападения ВСУ на Курскую область, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Ход операции по уничтожению украинских формирований
Российские военные за сутки отразили контратаку противника в направлении Обуховки.
Они также отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.
Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий и нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.
Российские военные поразили скопления живой силы и техники противника в Курской области.
Российская авиация ударила по украинским резервам в Сумской области.
Потери ВСУ
За сутки потери противника составили более 340 военнослужащих и 12 боевых бронированных машин, а также 4 артиллерийских орудия и 11 автомобилей.
Всего за время боевых действий Киев потерял более 17 400 военнослужащих, 130 танков, 62 боевые машины пехоты, 95 бронетранспортеров, 824 боевых бронированных машины, 525 автомобилей, 142 артиллерийских орудия, 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 35 станций РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также бронированную ремонтно-эвакуационную машину.
Признание потерпевшими
Свыше 8 тыс. человек были признаны потерпевшими в результате нападения ВСУ на Курскую область, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Как заявили в ведомстве, во время предварительного следствия зафиксировали факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов против мирных жителей в регионе.