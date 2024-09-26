Расследование преступлений ВСУ и потери противника. Ситуация в Курской области

Всего за время боевых действий Киев потерял более 17 400 военнослужащих, 130 танков, 62 боевые машины пехоты, 95 бронетранспортеров, 824 боевых бронированных машины, 525 автомобилей, 142 артиллерийских орудия, 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 35 станций РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также бронированную ремонтно-эвакуационную машину.