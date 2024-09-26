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Часть псов разбежались, а чаты были алыми: Что происходило в хуторе, где стая стаффордов загрызла мать и дочь

Соседи погибшей после нападения стаффордов заводчицы рассказали про найденных в доме тарантула и питона.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области, в одном из хуторов района, случилась трагедия, повергшая всех в шок. За одну неделю погибли вначале дочь, а следом — мать. По версии следствия, женщины стали жертвами нападения стаи собак — собственных стаффордширских терьеров, которых и разводили.

Стаффордов Ирина разводила для продажи Александр ГЛУЗ

ГОРДИЛАСЬ И РАССКАЗЫВАЛА О ДОСТИЖЕНИЯХ.

37-летняя Ирина переехала из Ростова в хутор сравнительно недавно. Судя по ее соцсетям, женщина последние лет семь профессионально занималась животными, причем, не только собаками. Да и выбор локации не случаен: сельская местность идеально подходит для такой деятельности.

Во дворе своего частного дома Ирина стала разводить стаффордов для продажи. 62-летняя мама поддерживала в этом деле дочь всей душой. Наталья часто рассказывала о ее достижениях в качестве заводчицы в соцсетях.

К примеру, несколько постов Наталья посвятила победе стаффорда по кличке Дрим на одном из собачьих состязаний.

Хуторяне говорят, что во дворе Ирины жили примерно 13 собак. Были и взрослые особи, и совсем молодняк — полугодовалые щенки.

СТАЯ КИНУЛАСЬ НА НИХ.

Как именно развивались события в день гибели заводчицы, еще предстоит установить криминалистам. Но факт остается фактом: мертвую женщину с укусами на теле обнаружила мать. Наталья не могла дозвониться до Ирины несколько дней и отправилась проверить: все ли в порядке?

Тогда женщина была так разбита горем, что не стала думать о судьбе стаффордов. Их просто заперли в сарае, а тех, кто поменьше — в доме.

Врачи стабилизировали состязание пожилой женщины, которую доставили с укусами Александр ГЛУЗ

А вот после похорон ребенка Наталья и 84-летняя бабушка заводчицы пришли кормить собак. По некоторым данным, как только женщины открыли дверь в хозпостройке, стая кинулась на них.

Наталья погибла на месте, ее пожилую родственницу отвезли в больницу. Какое-то время женщина провела в реанимации. Но сейчас, по словам медиков, ее жизни ничего не угрожает.

«ЧАТЫ БЫЛИ АЛЫМИ».

Две смерти на неделе, да еще и при таких обстоятельствах. Конечно, все это очень напугало местных жителей. Да и для страха у людей были все основания. Дело в том, что сразу не удалось усыпить всех собак, так как часть из них убежала со двора.

— Все местные чаты были алыми! Людей просили оставаться дома до тех пор, пока собаки не будут ликвидированы, — рассказала корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов-на-Дону» местная жительница Татьяна. — Даже в соседнем хуторе народ боялся выходить на улицу. Расстояние между нашими поселками небольшое. Так что преодолеть его для мощных псин не составило бы труда.

Женщина добавила, что в итоге опасных беглецов все же застрелили местные охотники. А тех собак, которые оставались во дворе, усыпили.

Местные жители боялись покидать свои дома пока всех собак не ликвидируют Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ПЕРВЫМИ УЗНАЛИ ЗООАКТИВИСТЫ.

Но, как оказалось, бойцовские псы были не единственным животными, которыми владела Ирина. В ее доме обнаружили питона и паука размером с ладонь.

— Насекомое по окрасу очень напоминает тарантула. Куда потом делся этот зоопарк, я понятия не имею. Наверное, питона и паука забрали зооактивисты. Они одними их первых узнали о случившемся в хуторе.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».