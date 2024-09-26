Часть псов разбежались, а чаты были алыми: Что происходило в хуторе, где стая стаффордов загрызла мать и дочь

В Ростовской области, в одном из хуторов района, случилась трагедия, повергшая всех в шок. За одну неделю погибли вначале дочь, а следом — мать. По версии следствия, женщины стали жертвами нападения стаи собак — собственных стаффордширских терьеров, которых и разводили.
ГОРДИЛАСЬ И РАССКАЗЫВАЛА О ДОСТИЖЕНИЯХ.
37-летняя Ирина переехала из Ростова в хутор сравнительно недавно. Судя по ее соцсетям, женщина последние лет семь профессионально занималась животными, причем, не только собаками. Да и выбор локации не случаен: сельская местность идеально подходит для такой деятельности.
Во дворе своего частного дома Ирина стала разводить стаффордов для продажи. 62-летняя мама поддерживала в этом деле дочь всей душой. Наталья часто рассказывала о ее достижениях в качестве заводчицы в соцсетях.
К примеру, несколько постов Наталья посвятила победе стаффорда по кличке Дрим на одном из собачьих состязаний.
Хуторяне говорят, что во дворе Ирины жили примерно 13 собак. Были и взрослые особи, и совсем молодняк — полугодовалые щенки.
СТАЯ КИНУЛАСЬ НА НИХ.
Как именно развивались события в день гибели заводчицы, еще предстоит установить криминалистам. Но факт остается фактом: мертвую женщину с укусами на теле обнаружила мать. Наталья не могла дозвониться до Ирины несколько дней и отправилась проверить: все ли в порядке?
Тогда женщина была так разбита горем, что не стала думать о судьбе стаффордов. Их просто заперли в сарае, а тех, кто поменьше — в доме.
А вот после похорон ребенка Наталья и 84-летняя бабушка заводчицы пришли кормить собак. По некоторым данным, как только женщины открыли дверь в хозпостройке, стая кинулась на них.
Наталья погибла на месте, ее пожилую родственницу отвезли в больницу. Какое-то время женщина провела в реанимации. Но сейчас, по словам медиков, ее жизни ничего не угрожает.
«ЧАТЫ БЫЛИ АЛЫМИ».
Две смерти на неделе, да еще и при таких обстоятельствах. Конечно, все это очень напугало местных жителей. Да и для страха у людей были все основания. Дело в том, что сразу не удалось усыпить всех собак, так как часть из них убежала со двора.
— Все местные чаты были алыми! Людей просили оставаться дома до тех пор, пока собаки не будут ликвидированы, — рассказала корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов-на-Дону» местная жительница Татьяна. — Даже в соседнем хуторе народ боялся выходить на улицу. Расстояние между нашими поселками небольшое. Так что преодолеть его для мощных псин не составило бы труда.
Женщина добавила, что в итоге опасных беглецов все же застрелили местные охотники. А тех собак, которые оставались во дворе, усыпили.
ПЕРВЫМИ УЗНАЛИ ЗООАКТИВИСТЫ.
Но, как оказалось, бойцовские псы были не единственным животными, которыми владела Ирина. В ее доме обнаружили питона и паука размером с ладонь.
— Насекомое по окрасу очень напоминает тарантула. Куда потом делся этот зоопарк, я понятия не имею. Наверное, питона и паука забрали зооактивисты. Они одними их первых узнали о случившемся в хуторе.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».