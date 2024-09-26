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Двое суток в лесу: в Крыму нашли пропавшую 12-летнюю девочку

Накануне в селе Партизанское пропала 12-летняя девочка: она ушла из дома и не вернулась.

Об этом сообщили в МЧС России.

Сегодня, 26 сентября, к её поискам присоединились спасатели МЧС РФ. Они нашли её спустя несколько часов в лесу.

«Сейчас ее выводят из горно-лесной местности к ближайшему населенному пункту», — сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Севастополе спасатели нашли потерявшегося 3-летнего ребёнка в лесу.

Также в Крыму спасатели оказались помощь семейной паре, которая сбилась с тропы ночью на горе Бойко.

Ранее «МК в Крыму» писал, что спасатели в Бахчисарае получили информацию о падении двенадцатилетнего мальчика в семиметровый бетонный резервуар на территории заброшенной котельной, где он играл вместе с друзьями.

МЧС