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В Омске пассажирский автобус влетел в иномарку, которая сбила пешехода

ДТП случилось в Чкаловском поселке.

Пассажирский автобус «НЕФАЗ» врезался в автомобиль «Тойота Королла», от удара иномарка влетела в пешехода, который в этот момент переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария случилась на улице 50-ти летия ВЛКСМ в Чкаловском поселке Омска. На месте происшествия работает полиция.

Автобус перевозил пассажиров по маршруту № 26.

В пресс-службе ГИБДД по Омской области корреспонденту «АиФ в Омске» предварительно сообщили, что пешеход жив, его увезла карета скорой медицинской помощи. Остальные подробности происшествия уточняются.