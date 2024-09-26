В Омске пассажирский автобус влетел в иномарку, которая сбила пешехода

Пассажирский автобус «НЕФАЗ» врезался в автомобиль «Тойота Королла», от удара иномарка влетела в пешехода, который в этот момент переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария случилась на улице 50-ти летия ВЛКСМ в Чкаловском поселке Омска. На месте происшествия работает полиция.