В Перми бизнесмен осужден за дачу взятки налоговику

Как сообщает УФСБ по Пермскому краю, сотрудниками управления выявлена и зафиксирована причастность бизнесмена к даче взятки сотруднику УФНС по Пермскому краю в размере 1 млн руб. Деньги предназначались за прекращение проверочных мероприятий в отношении этого ООО. По данным управления ФНС, сотрудник сообщил о противоправном предложении в отдел собственной безопасности налоговой, после чего к делу подключились сотрудники правоохранительных органов.
На основе данных оперативников в СУ СКР по Пермскому краю в отношении господина Трофимова было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Приговором Дзержинского райсуда ему назначено наказание в виде штрафа 1,8 млн руб.
ООО «СпринтЭнерго» занимается торговлей электротоварами. По данным «СПАРК-Интерфакс», доходы организации в 2023 году 144,414 млн руб., чистая прибыль — 71 тыс. руб.