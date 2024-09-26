В Перми бизнесмен осужден за дачу взятки налоговику

Как сообщает УФСБ по Пермскому краю, сотрудниками управления выявлена и зафиксирована причастность бизнесмена к даче взятки сотруднику УФНС по Пермскому краю в размере 1 млн руб. Деньги предназначались за прекращение проверочных мероприятий в отношении этого ООО. По данным управления ФНС, сотрудник сообщил о противоправном предложении в отдел собственной безопасности налоговой, после чего к делу подключились сотрудники правоохранительных органов.