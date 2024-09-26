На строительство нового кампуса КазНУ из резерва правительства собираются выделить около Т2,7 млрд

Алматы. 26 сентября. КазТАГ — Около Т2,7 млрд собираются выделить на строительство нового кампусаКазахского национального университета имени аль-Фараби (КазНУ) из резерва правительства, передает корреспондент агентства.
«Выделить министерству науки и высшего образования Республики Казахстан из резерва правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2024 год на неотложные затраты, средства в сумме Т2,674 млрд (два миллиарда шестьсот семьдесят четыре миллиона) для проектных и изыскательских работ по объекту “Строительство нового кампуса КазНУ-град и реконструкция существующей инфраструктуры Казахского национального университета имени аль-Фараби”, — говорится в постановлении правительства.
По данным в пояснительной записке, основанием для принятия проекта стало соответствие с постановлением правительства «Об определении лиц, у которых будут приобретаться работы и услуги в рамках строительства нового кампуса “КазНУ-град” и реконструкции существующей инфраструктуры Казахского национального университета имени аль-Фараби».