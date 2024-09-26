На строительство нового кампуса КазНУ из резерва правительства собираются выделить около Т2,7 млрд

«Выделить министерству науки и высшего образования Республики Казахстан из резерва правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2024 год на неотложные затраты, средства в сумме Т2,674 млрд (два миллиарда шестьсот семьдесят четыре миллиона) для проектных и изыскательских работ по объекту “Строительство нового кампуса КазНУ-град и реконструкция существующей инфраструктуры Казахского национального университета имени аль-Фараби”, — говорится в постановлении правительства.