В Ростовской области мужчину осудили за попытку поджога военкомата

В Морозовске мужчина получил 1 год и 8 месяцев колонии общего режима за попытку поджога военкомата. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
— Подсудимый полностью признал вину и раскаялся, — сообщили в инстанции.
Как выяснили в суде, ночью 6 ноября 2023 года хулиган сговорился с сообщником, изготовил три бутылки с зажигательной смесью и потом бросил их в стену административного здания военного комиссариата Морозовского, Милютинского, Обливского и Советского районов.
Брошенные бутылки отскочили и упали. Две из них разбились и воспламенились, но возгорание быстро потушили.