В Ростовской области мужчину осудили за попытку поджога военкомата

Как выяснили в суде, ночью 6 ноября 2023 года хулиган сговорился с сообщником, изготовил три бутылки с зажигательной смесью и потом бросил их в стену административного здания военного комиссариата Морозовского, Милютинского, Обливского и Советского районов.