«Смотрим — дом нашей мамы горит». Пожар унёс жизни четверых жителей Прикамья

Вечером 25 сентября в посёлке Уральском Нытвенского городского округа Пермского края загорелся жилой дом. Старая деревянная двухэтажка выгорела целиком, пожар унёс жизни четырёх человек, ещё трое попали в больницу. О погибших и пострадавших, а также о возможных причинах трагедии — в материале perm.aif.ru.
Кипящий котёл.
Как рассказали в краевом ГУ МЧС, сообщение о пожаре в Уральском поступило в 21:18 25 сентября. Когда на место прибыли первые пожарные, деревянное двухэтажное здание по адресу Московская, 8 уже было полностью охвачено огнём.
«Мы вышли на улицу от сильного треска шифера — такое чувство было, что большой котёл на улице кипит, — рассказала perm.aif.ru Юлия, живущая в доме через дорогу. — Когда вышли, пламя уже было на весь дом».
По словам Юлии, всё произошло очень быстро: когда они с мужем приехали домой, с домом напротив всё было в порядке, но только они переодели детей, как услышали треск горящего шифера.
Локализовать пожар удалось к 22:17, а полностью потушить открытое пламя — в 23:10. К этому времени от коридорного общежития остались только дымящиеся обугленные стены.
По данным МЧС, в доме на момент ЧП оказались девять человек: как объяснил perm.aif.ru глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов, один из них зашёл в гости, а остальные — собственники или наниматели квартир. Пятеро сами вышли на улицу — причём троим из них понадобилась медицинская помощь. К утру стало известно, что остальные четыре человека, к сожалению, погибли.
Не смогли выбраться.
Один из погибших не мог выбраться из своей комнаты сам: 59-летний мужчина, по данным perm.aif.ru, парализован. Его 55-летняя жена тоже была в горящем доме — сейчас она, как и ещё двое пострадавших, в ожоговом центре Перми, и, по данным Минздрава Прикамья, врачи характеризуют её состояние как среднее. Двое мужчин, также госпитализированных, находятся в удовлетворительном состоянии.
Погибла и 69-летняя Людмила Малахова. Свидетелями пожара стали её дочь Олеся и зять Тигран, связаться с которым удалось perm.aif.ru. Людмилу он называет «мамой»: «Я зять, но всё равно она мама мне».
«Мы сами живём через один дом, — рассказал мужчина. — Когда нам сказали, что рядом дом горит — мы сначала не поняли, что это за дом. Выбежали, смотрим — дом нашей мамы горит. Мы дверь в подъезд открыли — а оттуда пламя. Зайти не смогли и начали оббегать дом с другой стороны, где у мамы окна. Выбили окна — оттуда шёл едкий чёрный дым, но мы посмотрели: в комнате мамы не было. С другой стороны дома уже пожарные были. Начали на кухне выламывать окна полностью, но туда пожарные тоже не смогли зайти, потому что тоже чёрный дым, уже ничего не видно было… “.
Пенсионерка жила в комнате одна и не успела выбраться из горящего здания.
По данным СУ СК РФ по Пермскому краю, погиб также мужчина 1974 года рождения и женщина — её личность пока установить не смогли.
Не успели расселить.
Секцию (так в Уральском привыкли называть это деревянное общежитие на углу Московской и Сукманской улиц) построили в 1952 году. Два этажа, единственный подъезд, деревянные стены и перекрытия, чуть больше двух десятков квартир-комнат, большинство из которых уже нежилые.
В сентябре 2018 года, за шесть лет до пожара, здание обследовало чусовское ООО «Промэнерго-Аудит» по заказу краевого Фонда капремонта. В отчёте компании приведены результаты техобследования: износ крыши, фундамента, фасада и несущих конструкций здания составлял 70%, а внутридомовых инженерных систем (включая систему электроснабжения) — 80%.
Технический отчёт вместе с другими документами рассмотрела межведомственная комиссия, и, в соответствии с её заключением, 25 августа 2020 года администрация Нытвенского городского округа признала дом аварийным и подлежащим сносу. Пункт 2 распоряжения гласил: «Установить срок выселения граждан из жилых помещений: до 01 января 2030 года».
Глава Нытвенского городского округа Ринат Хаертдинов в разговоре с корреспондентом perm.aif.ru пояснил, что в распоряжении указан самый крайний срок: более конкретные сроки расселения и демонтажа устанавливаются при формировании программы на 2025−2030 годы и поступлении средств из бюджета.
В техническом отчёте есть и ещё одна деталь: при обследовании внутренних стен и стропил крыши специалисты обнаружили следы горения.
«В этом доме уже был пожар в начале 2000-х годов, — объяснил perm.aif.ru Тигран. — И его не отремонтировали: обгоревшие стены и брусья просто зашили деревянными панелями. То есть сейчас, когда начался пожар, огонь пошел по углю — а он прогорает в два раза быстрее. Поэтому всё так быстро и загорелось».
Последствия для соседей.
Ринат Хаертдинов сообщил, что на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, прошедшем утром 26 сентября, среди первоочередных задач было предоставление жилья из маневренного фонда всем пострадавшим от ЧП. Кроме того, жильцы дома могут написать заявление на предоставление материальной помощи (по данным perm.aif.ru, некоторые уже это сделали).
«Ещё один памятник в Уральском», — пишут в соцсетях местные жители, имея в виду некоторые другие дома посёлка, также горевшие, но не демонтированные.
По словам Рината Хаертдинова, демонтаж пострадавших от пожара зданий силами администрации возможен только в случае единогласного согласия всех собственников помещений внутри них — работа по получению таких согласий ведётся, но процесс это небыстрый. Но с домом на Московской, 8 всё может оказаться иначе: если специалисты признают его состояние угрожающим безопасности жителей посёлка, то его снесут.
Но сначала должно завершиться следствие по уголовному делу по статье по части 3 стать 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»), которое возбудили в Нытвенском межрайонном следственном отделе. Расследование взяли на контроль в прокуратуре Нытвенского района.
Причины пожара пока неизвестны, для их установления сейчас проводят экспертизы. Местные жители не исключают вероятность поджога: одна из них, по данным perm.aif.ru, видела как из подъезда выбежали несколько молодых людей, а после этого пошёл дым. Двое собеседников perm.aif.ru также отметили, что пожар начался в подъезде.
Из-за пожара в микрорайоне на время отключали электроэнергию, но свет уже вернули. Со значительно более неприятными последствиями ЧП столкнулись жители соседнего здания по улице Сукманской: в администрации сейчас решают вопрос о замене в их доме окон.
«Температура была очень большая, — объясняет глава округа. — Полопались стёкла».