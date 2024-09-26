«Смотрим — дом нашей мамы горит». Пожар унёс жизни четверых жителей Прикамья

«Мы сами живём через один дом, — рассказал мужчина. — Когда нам сказали, что рядом дом горит — мы сначала не поняли, что это за дом. Выбежали, смотрим — дом нашей мамы горит. Мы дверь в подъезд открыли — а оттуда пламя. Зайти не смогли и начали оббегать дом с другой стороны, где у мамы окна. Выбили окна — оттуда шёл едкий чёрный дым, но мы посмотрели: в комнате мамы не было. С другой стороны дома уже пожарные были. Начали на кухне выламывать окна полностью, но туда пожарные тоже не смогли зайти, потому что тоже чёрный дым, уже ничего не видно было… “.