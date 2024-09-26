Под Волгоградом простятся с погибшим в СВО Александром Бабиным

В Волгоградской области проводят в последний путь участника спецоперации Александра Бабина из Камышина. Ему исполнился 31 год. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, защитник погиб при исполнении воинского долга 3 апреля 2024 года. В ходе боевых действий защитник проявил мужество и отвагу.
Земляки простятся с героем в пятницу, 27 сентября в городе Камышин где родился и вырос боец. Траурная церемония начнется в 10.15 часов на улице Гагарина "149.
Редакция «КП-Волгоград» приносит искренние соболезнования родным и близким защитника.