Под Волгоградом простятся с погибшим в СВО Александром Бабиным

В Волгоградской области проводят в последний путь участника спецоперации Александра Бабина из Камышина. Ему исполнился 31 год. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, защитник погиб при исполнении воинского долга 3 апреля 2024 года. В ходе боевых действий защитник проявил мужество и отвагу.