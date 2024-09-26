Стройка ЖК Autograph в предгорьях Алматы заморожена – идет проверка

«При визуальном осмотре предварительно установлено, что заказчиком ТОО “Benta” допущены нарушения по этажности ЖК Autograph — согласно эскизному проекту, этажность объекта составляет три этажа плюс технический этаж. На данный момент жилой комплекс имеет разную этажность — с юго-западной стороны четыре этажа и с северо-восточной стороны — три этажа. При этом максимальная высота жилого комплекса — порядка 18 метров до кровли при допустимой высоте в 12 метров», — говорится в сообщении.