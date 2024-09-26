Стройка ЖК Autograph в предгорьях Алматы заморожена – идет проверка

Алматы. 26 сентября. КазТАГ — Строительство ЖК Autograph в предгорьях Алматы приостановили, сообщает управление градостроительного контроля.
«При визуальном осмотре предварительно установлено, что заказчиком ТОО “Benta” допущены нарушения по этажности ЖК Autograph — согласно эскизному проекту, этажность объекта составляет три этажа плюс технический этаж. На данный момент жилой комплекс имеет разную этажность — с юго-западной стороны четыре этажа и с северо-восточной стороны — три этажа. При этом максимальная высота жилого комплекса — порядка 18 метров до кровли при допустимой высоте в 12 метров», — говорится в сообщении.
Строительство приостановлено. По результатам проверки в случае подтверждения нарушений будут приниматься административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.
«Неисполнение требований предписания может повлечь за собой судебные разбирательства как на принудительное исполнение предписания, так и на частичный снос объекта», — добавили в управлении.
В Алматы приняты ограничения на строительство зданий, расположенных выше проспекта аль-Фараби — не более трех этажей плюс цокольный этаж, не выше 12 метров для всех видов застройки.