Суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам колонии

В феврале Гагаринский районный суд столицы заочно арестовал актера по обвинению за призывы к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Отмечалось, что срок содержания под стражей составляет два месяца с момента его экстрадиции или депортации на территорию РФ либо же с момента его фактического задержания в стране.