Суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам колонии

Ему также запрещено администрировать интернет-ресурсы сроком на три года.
В феврале Гагаринский районный суд столицы заочно арестовал актера по обвинению за призывы к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Отмечалось, что срок содержания под стражей составляет два месяца с момента его экстрадиции или депортации на территорию РФ либо же с момента его фактического задержания в стране.
В мае 2023-го Панина объявили в розыск. Актер зачастую высказывал мнения, дискредитирующие РФ и спецоперацию по защите Донбасса. Помимо этого Панин был замешан во множестве скандалов. Например, он в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в самолете, назвал неоднозначной победу СССР в Великой Отечественной войне, а также оскорбил сотрудника полиции в Санкт-Петербурге.
В том же месяце Юлия Навальная (внесена в перечень экстремистов и террористов) выступала на YouTube с дискредитирующими образ армии России высказываниями, подпадающими под ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ и/или войска национальной гвардии РФ»).
Кроме того, она призывала другие страны оказывать поддержку людям в России, которые готовы бороться против действующей власти, что является нарушением ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранными государством, международной либо иностранной организацией»).