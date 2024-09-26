«За что она мученическую смерть приняла?»: в деле об убийстве школьницы ее бывшим лучшим другом появились подробности

В селе Тарнополь Балаганского района 21 сентября случилась страшная трагедия. 12-летнюю девочку зверски убили. Главным подозреваемым стал ее бывший друг. Ранее КП-Иркутск удалось поговорить с родными школьницы. Но сегодня, 26 сентября, в деле появились новые обстоятельства. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Хотел просто поговорить.
В злополучный вечер 21 сентября 15-летний подросток пришел к дому жертвы, хотел просто поговорить. Они отправились на хоккейный корт, а как только вышли за пределы площадки, то он накинулся на нее. Из-за чего — неизвестно. Но одним из предположений стало то, что школьница могла его оскорбить. Обычная ссора обернулась убийством. Девочка скончалась прямо на месте.
— После предполагаемый душегуб оттащил тело к старому заброшенному туалету, — рассказывают в администрации. — Затем сам вызвал полицию и заявил об убийстве подруги. Хотел пройти свидетелем, но во время дачи показаний запутался. А через сутки подписал чистосердечное признание.
Семья девочки убита горем. Она жила с мамой и папой, была в хороших отношениях с бабушкой. Никто не понимает, как с таким милым и отзывчивым ребенком могло произойти нечто ужасное.
— Она моя самая младшенькая из пятерых детей, — едва сдерживая слезы, рассказывает отец девочки. — В школе была хорошисткой, дома послушным ребенком, со сверстниками — верным другом, всем помогала. Старательная девочка была, своего добивалась. А какая красавица!
Юная сибирячка все хотела поскорее вырасти, планировала получить водительские права. Но ее мечтам не суждено было сбыться. 25 сентября в селе состоялись похороны.
Отец дважды судим.
О предполагаемом убийце известно пока немного. Его воспитывают бабушка и дедушка. Мама никакого участия в его жизни не принимает, а отец сидит за убийство и побои. В администрации села школьника охарактеризовали как неагрессивного. Никаких преступлений ранее не совершал, участвовал в спортивных соревнованиях.
На ближайшие два месяца его заключили под стражу. Завели уголовное дело по статье за убийство. Прокуратура Иркутской области проводит проверку и контролирует ход расследования.
А 25 сентября 2024 стало известно, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании.