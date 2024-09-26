«За что она мученическую смерть приняла?»: в деле об убийстве школьницы ее бывшим лучшим другом появились подробности

В злополучный вечер 21 сентября 15-летний подросток пришел к дому жертвы, хотел просто поговорить. Они отправились на хоккейный корт, а как только вышли за пределы площадки, то он накинулся на нее. Из-за чего — неизвестно. Но одним из предположений стало то, что школьница могла его оскорбить. Обычная ссора обернулась убийством. Девочка скончалась прямо на месте.