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В УФСБ прокомментировали задержание главы отдела СУ СК по Таганрогу

Стали известны подробности задержания руководителя отдела СК по Таганрогу.

Источник: Комсомольская правда

Руководителя следственного отдела по Таганрогу СУ СК России по Ростовской области заподозрили в посредничестве при передаче взятки. Эта информация поступила от пресс-службы УФСБ России по региону.

По данным силовиков, один из предпринимателей договорился с главой следственного отдела о передаче подкупа «неустановленному правоохранителю» в связи со строительством многоквартирного дома.

— 24 марта 2023 года подозреваемый, выступая в качестве посредника во взяточничестве, во время личной встречи получил от бизнесмена 2 млн рублей, — сообщили в УФСБ.

Сейчас на основании расследования возбуждено дело в отношении руководителя таганрогского отдела СК и предпринимателя по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»).

Напомним, накануне сообщалось о задержании представителя таганрогского следственного отдела.

ФСБ