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На Урале трижды судимого мужчину приговорили к сроку за убийство

В Ирбите 33-летнего мужчину приговорили к 6 годам в колонии строгого режима за убийство.

Источник: Комсомольская правда

В Ирбите 33-летнему мужчине вынесли приговор за убийство. Все произошло в ночь на 21 января 2024 года. В доме по улице Фрунзе обвиняемый вместе с знакомыми выпивал алкоголь. В результате у него произошел конфликт с одним из них.

— В ходе завязавшейся потасовки подсудимый, использовав нож, причинил своему оппоненту ранение, которое повлекло за собой острое кровотечение. Через непродолжительное время потерпевший скончался, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Погибшим оказался 30-летний мужчина. Сотрудники СКР провели необходимые экспертизы, а также допросили свидетелей и обвиняемого, в том числе проверив его показания на месте происшествия.

— Ранее фигурант этой криминальной истории уже привлекался к уголовной ответственности по статье 158 УК РФ «Кража», статье 161 УК РФ «Грабеж» и статье 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В этот раз мужчину признали виновным по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Суд приговорил его к 6 годам в колонии строгого режима.