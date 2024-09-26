На Урале трижды судимого мужчину приговорили к сроку за убийство

В Ирбите 33-летнему мужчине вынесли приговор за убийство. Все произошло в ночь на 21 января 2024 года. В доме по улице Фрунзе обвиняемый вместе с знакомыми выпивал алкоголь. В результате у него произошел конфликт с одним из них.