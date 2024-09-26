На Урале трижды судимого мужчину приговорили к сроку за убийство

В Ирбите 33-летнему мужчине вынесли приговор за убийство. Все произошло в ночь на 21 января 2024 года. В доме по улице Фрунзе обвиняемый вместе с знакомыми выпивал алкоголь. В результате у него произошел конфликт с одним из них.
— В ходе завязавшейся потасовки подсудимый, использовав нож, причинил своему оппоненту ранение, которое повлекло за собой острое кровотечение. Через непродолжительное время потерпевший скончался, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.
Погибшим оказался 30-летний мужчина. Сотрудники СКР провели необходимые экспертизы, а также допросили свидетелей и обвиняемого, в том числе проверив его показания на месте происшествия.
— Ранее фигурант этой криминальной истории уже привлекался к уголовной ответственности по статье 158 УК РФ «Кража», статье 161 УК РФ «Грабеж» и статье 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
В этот раз мужчину признали виновным по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Суд приговорил его к 6 годам в колонии строгого режима.