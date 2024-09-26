С Бишимбаева взыскали Т6,8 млн за судебные расходы и Т10 млн за моральный ущерб

Астана. 26 сентября. КазТАГ — С Куандыка Бишимбаева, виновного в убийстве Салтанат Нукеновой, потерпевшая семья взыскала Т6,8 млн за судебные расходы и Т10 млн за моральный ущерб, сообщает пресс-служба суда.
«С ответчика взысканы понесенные по уголовному делу расходы в размере Т6 877 672 и компенсация морального вреда в сумме Т10 млн», — постановил Межрайонный суд по гражданским делам.
Иск подал брат Салтанат Айбек Амангельды. Он заявил о понесенных нравственных страданиях, ухудшении здоровья, потере работоспособности. Родители отказались от взысканий в пользу истца.
Напомним, в ноябре 2023 года была жестоко убита Салтанат Нукенова. Виновным суд признал ее гражданского мужа — экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, и осудил его к 24 годам тюрьмы. Директора «Гастро-центра» Бахытжана Байжанова — родственника экс-чиновника — суд признал виновным по статье 432 (укрывательство преступления) УК РК и приговорил к четырем годам заключения.
23 июля КазТАГ сообщал, что Бишимбаев этапирован в учреждение максимальной безопасности.