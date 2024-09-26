С Бишимбаева взыскали Т6,8 млн за судебные расходы и Т10 млн за моральный ущерб

Напомним, в ноябре 2023 года была жестоко убита Салтанат Нукенова. Виновным суд признал ее гражданского мужа — экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, и осудил его к 24 годам тюрьмы. Директора «Гастро-центра» Бахытжана Байжанова — родственника экс-чиновника — суд признал виновным по статье 432 (укрывательство преступления) УК РК и приговорил к четырем годам заключения.