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Акимат завышал аренду жилья в области Абай

Семей. 26 сентября. КазТАГ — Акимат завышал аренду жилья в области Абай, сообщает пресс-служба прокуратуры области. "Прокуратура Аягозского района выявила ряд нарушений …

Источник: КазТАГ

Семей. 26 сентября. КазТАГ — Акимат завышал аренду жилья в области Абай, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

«Прокуратура Аягозского района выявила ряд нарушений в деятельности местных исполнительных органов в сфере жилищного законодательства. Так, ввиду отсутствия официального тарифа местные исполнительные органы взимали плату с жильцов, арендующих из государственного жилищного фонда, самостоятельно определив ее сумму от Т76 до 157 за кв.м», — говорится в сообщении.

По акту прокуратуры аким района утвердил размер арендной платы за жилье, снизив ее на 30%. Также отмечается, что прокуратура района добилась распределения 70 квартир среди социально уязвимых слоев населения.

По данным, за допущенные нарушения заместитель акима района привлечен к дисциплинарной ответственности.