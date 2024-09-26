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Новосибирская полиция объявила в розыск 13-летнего мальчика в шортах

Ребенок ушел в летней одежде.

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области

Полицейские ищут 13-летнего мальчика, который 4 августа покинул реабилитационный центр для несовершеннолетних в Новосибирске.

— Отделом полиции № 4 «Калининский» проводятся оперативно-розыскные мероприятия, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сотрудники уточняют, что рост мальчика — рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые, стрижка короткая.

В день пропажи он был одет в белую футболку, черные шорты и серые кроссовки.

Неравнодушных новосибирцев, которые владеют информацией о местонахождении мальчика, просят звонить по телефонам 232−20−02 и 232−19−61.