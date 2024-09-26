Омские полицейские нашли мошенницу, которая обокрала пенсионера

Прокуратура Нижнеомского района помогла пенсионеру вернуть деньги, которые у него украла мошенница из Свердловской области. Общий ущерб составил 170 тыс. рублей.
В апреле этого года 67-летнему мужчину позвонила женщина, которая предложила ему заработать на ценных бумагах. Пенсионер перевел на счет мошенников 170 тыс. рублей.
Полицейским удалось установить личность аферистки. Ей оказалась уроженка Свердловской области — именно на ее банковский счет пенсионер перевел деньги.
Прокурор Нижнеомского района обратился в суд с требованием вернуть украденные деньги. Инстанция удовлетворила иск прокурора.
В ведомстве проконтролируют исполнение решения суда.