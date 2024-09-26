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Омские полицейские нашли мошенницу, которая обокрала пенсионера

Вычислить злоумышленницу удалось по банковскому счету, на который поступили деньги.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Нижнеомского района помогла пенсионеру вернуть деньги, которые у него украла мошенница из Свердловской области. Общий ущерб составил 170 тыс. рублей.

В апреле этого года 67-летнему мужчину позвонила женщина, которая предложила ему заработать на ценных бумагах. Пенсионер перевел на счет мошенников 170 тыс. рублей.

Полицейским удалось установить личность аферистки. Ей оказалась уроженка Свердловской области — именно на ее банковский счет пенсионер перевел деньги.

Прокурор Нижнеомского района обратился в суд с требованием вернуть украденные деньги. Инстанция удовлетворила иск прокурора.

В ведомстве проконтролируют исполнение решения суда.