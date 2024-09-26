Районный акимат завышал аренду жилья в области Абай

«Прокуратура Аягозского района выявила ряд нарушений в деятельности местных исполнительных органов в сфере жилищного законодательства. Так, ввиду отсутствия официального тарифа местные исполнительные органы взимали плату с жильцов, арендующих из государственного жилищного фонда, самостоятельно определив ее сумму от Т76 до 157 за кв.м», — говорится в сообщении.