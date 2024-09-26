Семей. 26 сентября. КазТАГ — Районный акимат завышал аренду жилья в области Абай, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
«Прокуратура Аягозского района выявила ряд нарушений в деятельности местных исполнительных органов в сфере жилищного законодательства. Так, ввиду отсутствия официального тарифа местные исполнительные органы взимали плату с жильцов, арендующих из государственного жилищного фонда, самостоятельно определив ее сумму от Т76 до 157 за кв.м», — говорится в сообщении.
По акту прокуратуры аким района утвердил размер арендной платы за жилье, снизив ее на 30%. Также отмечается, что прокуратура района добилась распределения 70 квартир среди социально уязвимых слоев населения.
По данным, за допущенные нарушения заместитель акима района привлечен к дисциплинарной ответственности.