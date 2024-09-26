Завершено расследование уголовного дела против музыканта Шарлота

По версии следствия, в 2023 году Эдуард Шарлот неоднократно размещал на своей странице в социальной сети, запрещенной на территории Российской Федерации, видеоролики, «направленные на осквернение символов воинской славы России, а также выражающих явное неуважение к памятным датам России, связанным с защитой Отечества».
«Также фигурант записал видеоролик, в котором приводит в негодность свой военный билет и религиозные фотографии», — говорится в сообщении.
Музыканту предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 354.1 (реабилитация нацизма), ч. 1 ст. 148 (оскорбление чувств верующих), ч. 1 ст. 325 (повреждение официальных документов), п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).
В понедельник, 23 сентября, Кировский районный суд Самары продлил на месяц срок пребывания под стражей Эдуарда Шарлота.
В июле текущего года молодой человек внесен в перечень лиц и организаций, относительно которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.