Завершено расследование уголовного дела против музыканта Шарлота

По версии следствия, в 2023 году Эдуард Шарлот неоднократно размещал на своей странице в социальной сети, запрещенной на территории Российской Федерации, видеоролики, «направленные на осквернение символов воинской славы России, а также выражающих явное неуважение к памятным датам России, связанным с защитой Отечества».