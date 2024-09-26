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Учится и работает с психологами: Что стало с 13-летним подростком, которого обвинили в убийстве девочки под Ростовом

Под Ростовом школьника, убившего девочку шлакоблоком, отправили в воспитательное учреждение.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области завершили расследование преступления, которое случилось в одном из хуторов два года назад. Убийство тогда потрясло многих. В октябре 12-летняя Дина (все имена изменены, — прим. ред) после школы вернулась домой и, немного передохнув, по просьбе родителей отправилась за хлебом.

Продуктовый магазин находился рядом с домом — в минутах десяти ходьбы. Казалось бы, что может произойти?! Но больше девочку живой уже не увидели. Она была жестоко убита.

На этой улице жила Дина Александра КАКАСЬЕВА

СКАЗАЛА ЧТО-ТО НЕПРИЯТНОЕ.

Тело Дины нашли через сутки на пустыре. Школьницу вначале ударили по голове чем-то тяжелым, а потом нанесли ножевые ранения. Позже станет ясно: орудием убийства стал шлакоблок.

Версий было несколько: рассматривали вариант, что ученицу убил кто-то из чужаков. Дело в том, что тело нашли рядом с трассой. Потом проверяли всех местных мужчин. Но к расправе оказался причастен дальний родственник девочки — Николай. На тот момент ему было всего 13 (!) лет.

По некоторым данным, поводом для преступления стала обида на какую-то мелочь. Со слов местных жителей, Дина, якобы, сказала в адрес парня что-то неприятное.

— Хотя для этой тихой скромной и чрезмерно стеснительной девочки грубость вообще была несвойственна.

Подростку на ногу надели браслет Анатолий ЖДАНОВ

СПРЯТАЛ НА ПУСТЫРЕ И ЗАКИДАЛ ПАЛКАМИ.

Как бы то ни было, но в свой последний день жизни у продуктового магазина она встретила именно Николая. Он позвал ее к себе во двор поиграть. Дина — чуть ли не единственный друг этого нелюдимого и замкнутого подростка, согласилась.

По версии следствия, именно во дворе своего дома обиженный школьник и убил дальнюю родственницу. Тело спрятал на пустыре, закидав ветками.

На ученика завели уголовное дело по статье «Убийство». На время следствия его поместили под домашний арест.

— Колю почти два года вообще в поселке не видели, он же под арестом находился, — рассказала «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» тетя девочки Галина. — Чтобы отслеживать его местонахождение, на ногу надели специальный электронный браслет. И образование он получал удаленно. Знаю, что мать его пару раз возила на какие-то экзамены в школу.

К тому же отец и мама подозреваемого тоже старались лишний раз не выходить из дома, чтобы не показываться людям на глаза.

Перед убийством девочка зашла в магазин Александра КАКАСЬЕВА

КАКОЕ ТЕПЕРЬ БУДУЩЕЕ?

— Родители Коли так и продолжают уверять всех в хуторе, что сын никого не трогал, — рассказывает Галина. — Вот только почему-то разрешение на прохождение полиграфа они не дали.

Как рассказал источник издания, в суде закрыли уголовное делопроизводство из-за того, что на момент совершения преступления Николаю не исполнилось даже 14 лет. Но и прежней жизни у подростка еще долго не будет. Его отправили в исправительное учреждение закрытого типа. Сейчас юноше — 15 лет.

— Там он будет находиться, как минимум, до своего совершеннолетия, то есть — ближайшие три года. Будет жить, учиться и работать с психологами. Родители смогут посещать его, — пояснил источник.

Сильно изменилась за эти неполные два года и жизнь мамы Дины. Похоронив свою девочку, она уволилась с работы. Решила посвятить себя воспитанию младшего ребенка.

И сейчас она вновь беременна: дату родов 38-летней женщине назначили на конец декабря.

Она пока не знает пол малыша, которого вынашивает, но надеется, что это будет доченька — такая же добрая и тихая, как и убитая Дина. И ей осиротевшая мать подарит всю свою нерастраченную любовь.