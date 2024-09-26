Омские следователи начали проверку после пожара, который унес жизни двух женщин

Следственное управление СКР по Омской области начало проверку из-за пожара в частном доме на улице Новгородской в Омске, в результате которого погибли два человека.
Пожар произошел в частном доме на улице Новгородской вечером 25 сентября. В огне погибли два человека — 47-летняя хозяйка дома и ее знакомая. По предварительным данным, причина пожара — непотушенная сигарета.
«По предварительным данным, полученным при осмотре места происшествия и опросе очевидцев, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося», — сообщили в ведомстве.
По результатам доследственной проверки будет принято решение о заведении уголовного дела.