Урожайность риса в Кызылординской области превысила 52 ц/га — минсельхоз

Однако, в некоторых хозяйствах урожайность превышает среднюю в 1,5 раза и более. Так, в рисоводческом ТОО «Тан ЛТД» средняя урожайность риса составляет 85 ц/га, а в КХ «Ер-Әлі» Жалагашского района — 90 ц/га, отмечается в информации.