Урожайность риса в Кызылординской области превысила 52 ц/га — минсельхоз

Астана. 26 сентября. КазТАГ — Валентина Владимирская. В Кызылординской области Казахстана в сезоне 2024−2025 сельхозгода средняя урожайность риса превысила 52 ц/га, сообщает министерство сельского хозяйства (МСХ) РК.
«В Кызылординской области — высокая урожайность риса. Средняя урожайность превысила 52 ц/га», — следует из сообщения МСХ РК в четверг.
Согласно информации, рис занимает 85,6 тыс. га. На сегодня убрано 50,3 тыс. га посевов риса, обмолочено 42,7 тыс. га.
Однако, в некоторых хозяйствах урожайность превышает среднюю в 1,5 раза и более. Так, в рисоводческом ТОО «Тан ЛТД» средняя урожайность риса составляет 85 ц/га, а в КХ «Ер-Әлі» Жалагашского района — 90 ц/га, отмечается в информации.