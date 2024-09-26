Олбани
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Урожайность риса в Кызылординской области превысила 52 ц/га — минсельхоз

Астана. 26 сентября. КазТАГ — Валентина Владимирская. В Кызылординской области Казахстана в сезоне 2024−2025 сельхозгода средняя урожайность риса превысила 52 ц/га, сообщает мин…

Источник: КазТАГ

Астана. 26 сентября. КазТАГ — Валентина Владимирская. В Кызылординской области Казахстана в сезоне 2024−2025 сельхозгода средняя урожайность риса превысила 52 ц/га, сообщает министерство сельского хозяйства (МСХ) РК.

«В Кызылординской области — высокая урожайность риса. Средняя урожайность превысила 52 ц/га», — следует из сообщения МСХ РК в четверг.

Согласно информации, рис занимает 85,6 тыс. га. На сегодня убрано 50,3 тыс. га посевов риса, обмолочено 42,7 тыс. га.

Однако, в некоторых хозяйствах урожайность превышает среднюю в 1,5 раза и более. Так, в рисоводческом ТОО «Тан ЛТД» средняя урожайность риса составляет 85 ц/га, а в КХ «Ер-Әлі» Жалагашского района — 90 ц/га, отмечается в информации.