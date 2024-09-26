Грибник наткнулся на противотанковую мину под Каменцем и позвонил в милицию

Житель Каменецкого района пошел за грибами, а нашел противотанковую мину, сообщает телеграм-канал «Крепость» УДВ Брестского облисполкома.
Житель одного из агрогородков под Каменцем позвонил в милицию, когда нашел вблизи одной из деревень боеприпас. Так, 70-летний сельчанин искал грибы вблизи карьера, а наткнулся на металлический предмет похожий на мину.
Специалисты саперно-пиротехнической группы воинской части 92616 установили, что мужчина нашел противотанковую мину ТМ-57. Также военные проверили всю близлежащую территорию на предмет наличия других взрывных устройств, но боеприпасов больше не нашли.
— Находка уничтожена, — прокомментировали в УВД.