Олбани
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грибник наткнулся на противотанковую мину под Каменцем и позвонил в милицию

70-летний грибник наткнулся на противотанковую мину в Каменецком районе.

Источник: Комсомольская правда

Житель Каменецкого района пошел за грибами, а нашел противотанковую мину, сообщает телеграм-канал «Крепость» УДВ Брестского облисполкома.

Житель одного из агрогородков под Каменцем позвонил в милицию, когда нашел вблизи одной из деревень боеприпас. Так, 70-летний сельчанин искал грибы вблизи карьера, а наткнулся на металлический предмет похожий на мину.

Специалисты саперно-пиротехнической группы воинской части 92616 установили, что мужчина нашел противотанковую мину ТМ-57. Также военные проверили всю близлежащую территорию на предмет наличия других взрывных устройств, но боеприпасов больше не нашли.

— Находка уничтожена, — прокомментировали в УВД.