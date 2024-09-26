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МО показало видео уничтожения личного состава и техники ВСУ в Курской области

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ показало видео уничтожения личного состава и бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области.

Экипажи вертолетов Ми-28НМ нанесли удар авиационными ракетами.

По данным ведомства, в результате, согласно докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.