МО показало видео уничтожения личного состава и техники ВСУ в Курской области

Экипажи вертолетов Ми-28НМ нанесли удар авиационными ракетами.
По данным ведомства, в результате, согласно докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ показало видео уничтожения личного состава и бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области.
Экипажи вертолетов Ми-28НМ нанесли удар авиационными ракетами.
По данным ведомства, в результате, согласно докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.